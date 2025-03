Assista à íntegra do The Love School - Escola do Amor deste sábado (15)

No The Love School - Escola do Amor deste sábado (15), o tema em debate é: “Queria um romance, mas vivi um pesadelo”. Renato e Cristiane Cardoso explicam como a idealização por um relacionamento sem falhas, como nos filmes e novelas, pode levar à frustração e mostram como se preparar para os desafios da vida a dois no mundo real.



