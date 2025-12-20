Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
The Love School

Assista à íntegra do The Love School — Escola do Amor deste sábado (20)

Professores debatem o tema: "Como conquistar ou destruir o que tanto sonhou?"

Íntegras|Do R7

  • Google News

No The Love School — Escola do Amor deste sábado (20), Renato e Cristiane Cardoso debatem o tema: " Como conquistar ou destruir o que tanto sonhou?"". Os professores se mobilizam para mostrar que as expectativas criadas durante o namoro podem levar a frustrações se não houver preparo para a vida a dois.

Últimas

Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.