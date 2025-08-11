Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
The Love School

A exclusividade é um dos maiores benefícios do casamento | Minuto do Casamento Blindado

Professores Renato e Cristiane Cardoso dão dicas para um casamento feliz e saudável

Minuto do Casamento Blindado|Do R7

Todo mundo quer exclusividade, se sentir importante, mas muitos pensam que somente através do poder, dinheiro ou fama conseguirão isso. Não perca o seu tempo conquistando tanto para um futuro solitário, onde sua única exclusividade será o seu próprio túmulo.

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

  • escola-do-amor
  • cristiane-cardoso
  • renato-cardoso
  • minuto-do-casamento-blindado
  • PlayPlus

Últimas

Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.