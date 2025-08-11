A exclusividade é um dos maiores benefícios do casamento | Minuto do Casamento Blindado
Professores Renato e Cristiane Cardoso dão dicas para um casamento feliz e saudável
Todo mundo quer exclusividade, se sentir importante, mas muitos pensam que somente através do poder, dinheiro ou fama conseguirão isso. Não perca o seu tempo conquistando tanto para um futuro solitário, onde sua única exclusividade será o seu próprio túmulo.
Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!
Últimas