A exclusividade é um dos maiores benefícios do casamento | Minuto do Casamento Blindado

Todo mundo quer exclusividade, se sentir importante, mas muitos pensam que somente através do poder, dinheiro ou fama conseguirão isso. Não perca o seu tempo conquistando tanto para um futuro solitário, onde sua única exclusividade será o seu próprio túmulo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!