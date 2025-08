Casal não deve brigar na frente de outras pessoas | Minuto do Casamento Blindado

Muitos casais cometem o erro de discutir em público, permitindo que quem está perto acompanhe o drama como se fosse uma novela. É comum ver um parceiro (a) fazendo piada do outro na frente de mais pessoas. As brigas podem ser úteis para o relacionamento, mas nunca deve acontecer na frente de terceiros.



