Homens e mulheres assimilam erros de jeitos diferentes | Minuto do Casamento Blindado

Homens e mulheres se comunicam de maneira muito diferente. Isso costuma gerar muitos problemas na hora do pedido de desculpas. O homem pensa de maneira linear e separa bem as coisas. A mulher, quando ferida, não consegue esquecer e pensar no futuro. Se você, homem, errou, compreenda que sua parceira demorará um tempo para superar a questão.



