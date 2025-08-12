Não deixe a amargura tomar conta do seu coração | Minuto do Casamento Blindado

A amargura pode impactar negativamente os relacionamentos. Pessoas que guardam esse sentimento tendem a expressar reclamações constantes. O acúmulo de ressentimentos pode levar à solidão. A mudança de perspectiva é possível através da decisão de perdoar e aprender com as experiências passadas. Paulo, o apóstolo, orienta maridos a não tratarem suas esposas com amargura; essa recomendação se aplica também às mulheres. A escolha entre amar ou viver na amargura é individual.



