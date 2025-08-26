Logo R7.com
The Love School

Separação temporária pode fortalecer a relação | Minuto do Casamento Blindado

Professores Renato e Cristiane Cardoso dão dicas para um casamento feliz e saudável

Minuto do Casamento Blindado|Do R7

Às vezes, a separação temporária do casal não apenas é inevitável, mas até necessária. Quando um age e machuca o outro, é preciso se separar e citar condições para a volta da relação. O que não pode é se separar e depois voltar sem condições e mudanças da pessoa que errou.

