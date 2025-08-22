‘Por que não vemos saída para nossos problemas?’ é o tema do The Love School - Escola do Amor deste sábado (23) Renato e Cristiane Cardoso contam a história de um casal que teve problemas no casamento por causa das atitudes imaturas Love School Escola Amor|Do R7 22/08/2025 - 10h18 (Atualizado em 22/08/2025 - 10h18 ) twitter

The Love School - Escola do Amor dão conselhos de como melhorar a convivência no relacionamento Demétrio Koch/RECORD

Neste sábado (23), o The Love School - Escola do Amor abordará o tema Por que não vemos saída para nossos problemas?. Renato e Cristiane Cardoso contam a história de Mayara e Felipe, um casal que passou por muitas dificuldades na relação. Os dois eram imaturos e tentavam resolver os problemas de maneira errada: ela não tinha paciência e ele queria continuar vivendo como solteiro. Assim, entraram em um ciclo de brigas e desentendimentos, sem conseguir encontrar soluções.

Antes de conhecer o namorado, Mayara achava que estava vivendo em liberdade, mas acabou se envolvendo com bebidas, cigarros e relacionamentos superficiais. Era insegura, carente e o ciúme sempre gerava discussões. Quando começaram a namorar, os dois foram morar na casa dos pais dele. A ideia era ficar pouco tempo, mas a situação se prolongou, o que a deixou incomodada, já que sentia Felipe acomodado e sem vontade de conquistar um espaço só para eles.

Cansada, ela deu um ultimato: ou conseguiam uma casa para morar juntos ou se separariam. A mudança aconteceu, mas os problemas só aumentaram. Ele passou a sair para beber e voltava apenas no dia seguinte, deixando-a sozinha. As discussões se tornaram cada vez mais frequentes e o casal chegava a passar dias sem se falar.

No programa, Renato e Cristiane mostram como essa história pode servir de exemplo e ensinam o que é possível fazer para construir uma relação mais saudável.

O The Love School - Escola do Amor vai ao ar todo sábado, ao meio-dia na tela da RECORD.