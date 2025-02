‘Quando a cabeça não pensa, o relacionamento padece’ é o tema do The Love School - Escola do Amor deste sábado (22) A partir do meio-dia, Renato e Cristiane Cardoso contam a história de Josy e Reginaldo, que aprenderam a lidar com os problemas emocionais

