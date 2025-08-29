‘Queria um romance, mas vivi um pesadelo’ é o tema do The Love School - Escola do Amor deste sábado (30) Renato e Cristiane Cardoso contam as experiências de quem viveu decepções por conta das expectativas frustradas Love School Escola Amor|Do R7 29/08/2025 - 10h42 (Atualizado em 29/08/2025 - 10h42 ) twitter

Renato e Cristiane Cardoso dão conselhos acerca das expectativas no relacionamento Demétrio Koch/RECORD

O The Love School - Escola do Amor de sábado (30) abordará o tema: Queria um romance, mas vivi um pesadelo. Renato e Cristiane Cardoso falarão sobre o “sonho de um relacionamento perfeito”, algo que muitas pessoas idealizam, inspiradas em filmes e novelas. Embora nas telas tudo pareça lindo e sem defeitos, na vida real, muita coisa muda.

A vida a dois enfrenta obstáculos que precisam ser superados com paciência, compreensão, otimismo e determinação. Com o tempo, a convivência do casal se aprimora e pode levar à felicidade plena.

No caso de Adeline, ela sonhava com um amor de novela, mas acabou se decepcionando, entrando na prostituição e, por fim, aceitando uma proposta que quase destruiu sua vida.

O The Love School - Escola do Amor vai ao ar todo sábado, ao meio-dia na tela da RECORD.