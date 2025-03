‘Reconstrução do ’eu' e construção do ‘nós’' é o tema do The Love School - Escola do Amor deste sábado (8) Os Professores Renato e Cristiane Cardoso ajudam pessoas que não acreditam que é possível recomeçar Love School Escola Amor|RECORD 07/03/2025 - 10h55 (Atualizado em 07/03/2025 - 10h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Renato e Cristiane Cardoso apresentam o The Love School - Escola do Amor todos os sábados, ao meio-dia Demétrio Koch/RECORD

O The Love School - Escola do Amor do próximo sábado (8) abordará o tema “Reconstrução do ‘eu’ e construção do ‘nós’”, e Renato e Cristiane Cardoso, ao vivo, estarão presentes para ajudar pessoas que se sentem frustradas e desmotivadas, acreditando que é impossível recomeçar.

Os apresentadores compartilharão a história de Luana e Guilherme, que conseguiram transformar suas vidas amorosas. Ambos estavam em um momento de grande dor, mas encontraram forças para primeiro se reconstruir e, a partir disso, reconstruir o relacionamento.

Luana teve um casamento de 13 anos marcado por muitas dificuldades, onde se humilhou e aceitou as traições do marido, com medo de perdê-lo. Guilherme também enfrentou desafios em sua vida amorosa. No início, ele não levava nenhum relacionamento a sério, mas quando pensou ter encontrado o grande amor de sua vida, rompeu o noivado. Foi assim que os dois começaram a frequentar a Terapia do Amor e se conheceram no aplicativo “Quero te Conhecer”.

O The Love School - Escola do Amor vai ao ar todo sábado, ao meio-dia na tela da RECORD.