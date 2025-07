‘Sem sucesso no amor’ é o tema do The Love School - Escola do Amor deste sábado (26) Renato e Cristiane Cardoso contam a história de um casal que só pensava na carreira e se frustrou no amor Love School Escola Amor|Do R7 25/07/2025 - 10h43 (Atualizado em 25/07/2025 - 10h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

The Love School - Escola do Amor mostra o que acontece quando as pessoas deixam o amor de lado e focam apenas na vida profissional Demétrio Koch/RECORD

Neste sábado (26), o programa The Love School - Escola do Amor, comandado por Renato e Cristiane Cardoso, traz um tema importante: Sem sucesso no amor. Os professores vão mostrar o que acontece quando as pessoas deixam o amor de lado e focam apenas na vida profissional. Como exemplo, contam a história de Anna e Edson, que viveram caminhos diferentes, mas com algo em comum: ambos não tiveram sucesso no amor.

Anna nunca teve um relacionamento sério. A mãe sempre a incentivou a estudar e a evitar namoros. Por medo de sofrer ou ser traída, ela preferiu não se apegar a ninguém. Os relacionamentos que teve foram curtos e sem profundidade. Enquanto via as colegas casando e largando os estudos, decidiu investir só na carreira.

Já Edson se casou muito cedo e teve quatro filhos. Porém, o casamento foi marcado por brigas, falta de carinho e respeito. Após 20 anos juntos, ele se divorciou. Desiludido, passou a usar aplicativos de relacionamento, mas não encontrou ninguém com quem pudesse ter algo verdadeiro. Foi só quando começaram a participar das palestras da Terapia do Amor que tudo mudou. Anna e Edson se conheceram por meio do app “Quero te conhecer”, e descobriram que ainda havia tempo para amar de verdade.

O The Love School - Escola do Amor vai ao ar todo sábado, ao meio-dia na tela da RECORD.