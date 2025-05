The Love School - Escola do Amor aborda o tema: ‘Fui parar no lixo para ver que precisava mudar’ neste sábado (10) Programa traz a história real de Ana, que só reconheceu que necessitava de ajuda quando chegou ao fundo do poço Love School Escola Amor|Do R7 09/05/2025 - 12h07 (Atualizado em 09/05/2025 - 12h07 ) twitter

Renato e Cristiane mostram a história de um casal que chegou ao fundo do poço Demétrio Koch

O The Love School - Escola do Amor deste sábado (10) aborda o tema: Fui parar no lixo para ver que precisava mudar. No programa ao vivo, os professores Renato e Cristiane Cardoso mostram uma história real que vai revelar como a dor pode ser o ponto de partida para a transformação.

Ana vivia uma rotina descontrolada, marcada por festas, abuso de álcool e drogas. Em meio a esse estilo de vida, conheceu Rafael, seu atual marido, e juntos mergulharam em um ciclo de destruição, regado a noitadas, vícios e prostituição.

Tudo mudou quando, após uma briga com Rafael e mais uma noite de exageros, Ana acordou em uma lixeira, sem lembrar como foi parar ali. Olhando para o céu, pensou: “Estou no lugar certo, sou um lixo. Perdi o controle da minha vida.” Foi nesse instante, no fundo do poço, que ela reconheceu que precisava de ajuda.

A partir daí, aceitou o convite para conhecer a Terapia do Amor e, com o tempo, conseguiu envolver Rafael nesse processo de mudança.

O programa vai trazer reflexões importantes para quem vive afundado em erros, dores e frustrações, muitas vezes por orgulho ou por não admitir que precisa de apoio.

O The Love School - Escola do Amor deste sábado (10) vai ao ar ao meio-dia, na tela da RECORD.