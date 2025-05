The Love School - Escola do Amor aborda o tema: ‘Por que é tão difícil nos entendermos?’ Ao vivo neste sábado (17), o programa traz a história de Junior e Juliane, que enfrentaram grandes desafios no relacionamento; saiba mais Love School Escola Amor|Do R7 16/05/2025 - 16h18 (Atualizado em 16/05/2025 - 16h18 ) twitter

Os professores contam a história de Junior e Juliane, um casal que passou por muitos conflitos no relacionamento, com raízes em experiências anteriores Reprodução/Demétrio Koch

Neste sábado, (17), o programa The Love School - Escola do Amor, comandado ao vivo por Renato e Cristiane Cardoso, aborda o tema: “Por que é tão difícil nos entendermos?”

Os professores contam a história de Junior e Juliane, um casal que passou por muitos conflitos no relacionamento, com raízes em experiências anteriores.

Junior cresceu sem o pai e começou a beber aos 11 anos. Sua principal referência masculina era um tio agressivo e infiel. Com o tempo, ele repetiu esse comportamento em sua própria vida. Juliane também teve uma infância difícil e um relacionamento anterior marcado por ciúmes e controle.

Quando se conheceram, foram morar juntos logo no início. As brigas se tornaram frequentes, inclusive na frente do filho do casal. Havia empurrões, discussões intensas e objetos arremessados. Em vários momentos, pensaram em se separar.

Ao perceberem que a relação não seguiria adiante sem mudanças, começaram a frequentar juntos as palestras da Terapia do Amor, onde iniciaram um processo de mudança. Hoje, seguem juntos, colhendo os resultados desse recomeço.

O The Love School - Escola do Amor vai ao ar todo sábado, ao meio-dia.