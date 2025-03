The Love School - Escola do Amor aborda o tema: ‘Queria um romance, mas vivi um pesadelo’ Neste sábado (15), Renato e Cristiane Cardoso discutem as expectativas sobre relacionamentos e os desafios que surgem quando a perfeição não é alcançada

