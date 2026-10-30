The Love School - Escola do Amor deste sábado (31) mostra como escolhas amorosas podem repetir padrões familiares Programa conta a história de um casal que viveu 17 anos entre ciúmes, agressividade e dependência de álcool e drogas

The Love School- Escola do Amor aborda o tema Sem Critérios para Escolher neste sábado (31) Divulgação/ RECORD

O The Love School - Escola do Amor, comandado por Renato e Cristiane Cardoso, aborda, neste sábado (31), a partir do meio-dia, o tema Sem Critérios para Escolher. O programa conta a história de Meire e Bruno, que passaram 17 anos em um relacionamento marcado por ciúmes, agressividade, ameaças e pelo uso frequente de álcool e drogas.

Meire cresceu em uma família marcada pelo vício. Após a separação dos pais, foi criada pela mãe, que não permitia que ela saísse de casa. Ainda assim, a jovem fazia tudo escondido. Aos 12 anos, começou a se relacionar com rapazes, beber, fumar e usar drogas ilícitas.

Aos 14 anos, ela conheceu Bruno na escola, se encantou pelo estilo rebelde do rapaz de 16 anos, começou a namorá-lo e, pouco tempo depois, engravidou. O relacionamento, porém, foi marcado pelo ciúme excessivo e pelo comportamento agressivo dele. Os dois bebiam e usavam drogas diariamente.

Com o passar dos anos, ela pensou várias vezes em terminar a relação, mas as ameaças do companheiro faziam com que desistisse da separação. O casal permaneceu nessa situação por 17 anos, até buscar ajuda nas palestras.

A partir dessa história, os professores discutem por que algumas pessoas permanecem em relacionamentos prejudiciais e acabam repetindo padrões que conheceram dentro da própria família. Muitas acreditam ter o chamado “dedo podre” para escolher parceiros, quando, na verdade, podem estar acostumadas a aceitar comportamentos que fazem mal e insistir em relações que não lhes fazem bem.

O The Love School - Escola do Amor vai ao ar todos os sábados, ao meio-dia, na tela da RECORD.