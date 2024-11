The Love School - Escola do Amor fala sobre a importância de aceitar as diferenças do outro No programa deste sábado (2), Renato e Cristiane Cardoso contam a história de um casal que queria fazer do outro uma cópia de si

Love School Escola Amor|Do R7 31/10/2024 - 10h59 (Atualizado em 31/10/2024 - 10h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share