The Love School - Escola do Amor traz o tema 'Como ter um Relacionamento Blindado' Neste sábado (24), Renato e Cristiane Cardoso apresentam a história de Emily e David, um casal que superou traumas e construiu uma relação sólida com a ajuda da Terapia do Amor Love School Escola Amor|Do R7 22/05/2025 - 11h30 (Atualizado em 22/05/2025 - 11h30 )

Renato e Cristiane Cardoso mostram como a Terapia do Amor ajuda os casais Divulgação/RECORD

Neste sábado (24), o The Love School - Escola do Amor, apresentado ao vivo por Renato e Cristiane Cardoso, traz um tema essencial para quem deseja construir uma vida a dois sólida e feliz: Como ter um Relacionamento Blindado.

Durante o programa, os professores vão contar a história de Emily e David, um casal que passou por muitos traumas antes de conseguir viver um amor de verdade.

David cresceu sem referência de um casamento feliz. Viu os pais se separarem cedo, conviveu com brigas, traições e vícios na família. Tentou ser diferente, mas acabou repetindo os mesmos erros. Teve vários relacionamentos rasos e, com o tempo, caiu em depressão, ansiedade e até síndrome do pânico. Foi assim que ele chegou às palestras da Terapia do Amor.

Emily teve uma infância muito difícil. Cresceu em um lar com muitos conflitos. Seus pais se casaram muito jovens; o pai tinha um comportamento agressivo e a mãe, para sustentar a casa, trabalhava à noite. Ela acabou sendo abusada por uma pessoa próxima. Tudo isso fez com que ela perdesse a confiança nos homens e rejeitasse a ideia de casamento. Mesmo conhecendo a Terapia do Amor, resistia em participar. Mas tudo começou a mudar quando viu, na prática, a transformação da mãe e de amigas que frequentavam as palestras.

Foi nesse processo de reconstrução que o casal se conheceu. Com o que aprenderam, conseguiram mudar suas atitudes e blindar o relacionamento. Hoje vivem uma relação forte e feliz.

O The Love School - Escola do Amor vai ao ar todo sábado, ao meio-dia, na tela da RECORD.