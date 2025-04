"A Família ao Pé da Cruz": a união em torno da entidade familiar em plena Sexta-Feira Santa

O Estádio do Pacaembu ficou lotado. Não era um jogo de futebol. Não se tratava de duas torcidas em lados opostos. Eram centenas de milhares de corações quebrados e adoecidos. O evento "A Família ao Pé da Cruz", organizado pela Igreja Universal do Reino de Deus, ocorreu em São Paulo e teve um único objetivo: unir as pessoas em prol da família. Os professores da Terapia do Amor, Renato e Cristiane Cardoso, saudaram os presentes com uma poderosa oração.



