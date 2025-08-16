Até quando você vai insistir no que não funciona? Mude o seu jeito e transforme a sua vida

Às vezes, o maior obstáculo não está nas circunstâncias, mas no nosso próprio jeito de ser. Quando nosso comportamento fere emoções, destrói relações ou gera fracassos repetidos, é sinal de que algo precisa mudar. Não se trata de abandonar quem você é, mas de reconhecer, com humildade, o que não está funcionando. A mudança começa no pensamento e, com ela, vem uma nova forma de agir. Se o seu histórico mostra perdas e dores, por que continuar no mesmo caminho? Mudar é difícil, mas insistir no erro é ainda mais doloroso.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!