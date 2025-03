Caixa misteriosa causa surpresa e faz entrevistados refletirem

A equipe do The Love School - Escola do Amor foi às ruas com uma caixa misteriosa e questionou os entrevistados sobre suas vidas amorosas. Um experimento simples, mas que logo causou impacto, fazendo com que eles se vissem diante de uma surpresa que os levou a refletir. O que acontece quando olhamos para a nossa vida com mais atenção e coragem? Às vezes, o maior obstáculo em nossas vidas não está no mundo ao nosso redor, mas dentro de nós mesmos. Convidamos você a assistir ao vídeo e participar dessa ação, refletindo também sobre a sua própria vida.



