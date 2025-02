Camila e Eduardo enfrentaram muitos obstáculos até tomarem uma atitude que salvou o relacionamento

Camila viu o pai trair a mãe. Viveu relacionamentos em que também foi traída. Essas experiências a fizeram ficar insegura em relação aos homens. Em 2015 conheceu Eduardo, namoraram e logo ele foi morar no apartamento dela. O filho do casal nasceu, foi uma alegria. Mas, um ano depois, Eduardo voltou a beber em excesso. Outra decepção foi quando Camila descobriu que o marido gostava de ver vídeos pornográficos. Eduardo quis a separação, mas não teve coragem de levar adiante. Foi quando Camila soube da Terapia do Amor e propôs a Eduardo buscar ajuda. A vida deles foi transformada quando eles decidiram aprender com os professores.