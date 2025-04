Casais do The Love School - Escola do Amor entregam seus relacionamentos nas mãos de Deus

Casais que frequentam as palestras da Terapia do Amor estiveram presentes no evento "A Família ao Pé da Cruz", em São Paulo, para ouvirem atentamente as palavras do professor Renato Cardoso. No final, uma oração e um louvor fecharam o momento de fé na sexta-feira (18).



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!