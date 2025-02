Casais relatam as dificuldades que encontraram nos relacionamentos

No caso de Cláudio e Erika, a traição gerou ódio e dificultou o perdão. Para Anderson e Denise, a falta de companheirismo resultou em descontrole emocional. Já no caso de Mário e Alexandra, as divergências esfriaram a relação. Três histórias que ilustram a diversidade de obstáculos que um relacionamento pode passar. E trouxemos elas para te dizer que você não está sozinho nessa jornada. No The Love School - Escola do Amor , os professores ensinam que a aceitação das diferenças e o respeito mútuo podem fortalecer os laços amorosos.