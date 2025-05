Casamento Comunitário reúne mais de 230 casais no Templo de Salomão

Um momento inesquecível em São Paulo! No dia 1º de maio, o Templo de Salomão foi palco de uma emocionante cerimônia de casamento comunitário, promovida pela Igreja Universal. Mais de 230 casais oficializaram sua união em um evento marcado por fé, alegria e união. Uma iniciativa que fortalece os laços familiares e reafirma os valores do amor e do casamento duradouro.