The Love School

Cegueira Seletiva: quando a dor fala mais alto que a razão

Ignorar a realidade pode ser um mecanismo de fuga, mas também um caminho perigoso para a autodestruição

A expressão “o pior cego é aquele que não quer ver” resume o que muitos vivem sem perceber: a cegueira seletiva. Trata-se de uma escolha inconsciente ou não de ignorar sinais claros de que algo está errado. Seja por dor, medo ou negação, essa “cegueira” pode levar a consequências devastadoras. A cearense Ângela, 39 anos, mergulhou nos jogos de azar sem perceber o risco que isso trazia à sua família, até que tudo terminou em tragédia. O ex-nadador Fernando Scherer, o Xuxa, e o ex-ator Pedro Vasconcelos também enfrentaram períodos de cegueira seletiva e viveram momentos difíceis.

