Conheça a história de Ana e Rafael, casal que ilustra o tema do programa deste sábado (10)

Ana levava uma vida louca, frequentando festas, bebendo bastante e usando drogas. Foi em uma dessas festas que conheceu Rafael, seu atual marido. Eram baladas regadas a drogas ilícitas e prostituição. Em uma das noitadas, Ana bebeu excessivamente e brigou com Rafael. Sem lembrar de nada, acordou no meio da madrugada dentro de uma lixeira. No fundo do poço, pela primeira vez, Ana admitiu que precisava de ajuda.



