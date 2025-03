Conheça a história de Luana e Guilherme, que conseguiram transformar suas vidas amorosas

Luana esteve por 13 anos em um relacionamento onde se humilhou e aceitou as traições do marido com medo de perdê-lo. Já Guilherme se achava superior a todas as parceiras, perdendo em pouco tempo a admiração que tinha por elas. Mas na Terapia do Amor eles entenderam que em ambos os casos o problema estava na escassez de amor-próprio.



