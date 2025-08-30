Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
The Love School

Doramas impulsionam turismo feminino na Coreia do Sul

Estudo revela crescimento expressivo no número de turistas mulheres no país, acompanhando a popularidade das produções sul-coreanas

Love School Escola Amor|Do R7

A influência dos doramas ultrapassa as telas e reflete diretamente no turismo da Coreia do Sul. Em 2005, aproximadamente dois milhões de mulheres visitaram o país, enquanto o número de turistas homens era de três milhões. Com o crescimento da indústria do entretenimento sul-coreano, essa tendência se inverteu. Em 2019, cerca de 10 milhões de mulheres escolheram a Coreia do Sul como destino turístico, superando os 6,7 milhões de homens que viajaram para o país.




O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Casamento
  • Coreia do Sul
  • Sul
  • Turismo

Últimas

Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.