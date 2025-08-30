Doramas impulsionam turismo feminino na Coreia do Sul

A influência dos doramas ultrapassa as telas e reflete diretamente no turismo da Coreia do Sul. Em 2005, aproximadamente dois milhões de mulheres visitaram o país, enquanto o número de turistas homens era de três milhões. Com o crescimento da indústria do entretenimento sul-coreano, essa tendência se inverteu. Em 2019, cerca de 10 milhões de mulheres escolheram a Coreia do Sul como destino turístico, superando os 6,7 milhões de homens que viajaram para o país.

