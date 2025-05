“Enxerguei as fragilidades”, conta Ana após frequentar as palestras da Terapia do Amor

Ana e Rafael contam como as palestras da Terapia do Amor foram essenciais para que ambos enxergassem as fragilidades individuais e o quanto isso afetava o relacionamento entre eles. Ana começou a frequentar primeiro, enquanto Rafael desdenhava das palestras. Ele começou a ver as mudanças de comportamento da mulher e começou a frequentar também.



