Ex-organizadora de bloquinhos revela que costumava trair namorados no Carnaval

Patrícia Macedo sonhava em ter uma família, mas esquecia completamente deste desejo com a chegada do Carnaval. Sem qualquer pudor, ela vivia intensamente os quatro dias de folia, chegando ao fim do feriado sem muitas lembranças dos excessos que cometia.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!