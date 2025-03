Ex-passista Elaine Simões fala sobre sua experiência com o Carnaval

Perdida e precisando de ajuda, Elaine Simões buscava no Carnaval algo para levantá-la, no entanto, ao chegar em casa, ela voltava a se sentir mal. Somente após frequentar as palestras de Renato e Cristiane Cardoso, ela conseguiu colocar uma pedra no passado e reconstruir sua vida..



