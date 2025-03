Futebol e amor exigem que regras sejam cumpridas para convivência harmoniosa

Assim como no futebol, quando as regras não são seguidas dentro do casamento e o jogo sai de controle, todos os envolvidos sofrem. No casamento, os filhos são muitas vezes os maiores prejudicados, pois assistem ao desgaste da relação sem poder intervir. Se o jogo do casamento não for bem jogado, todos saem com feridas. Por isso, é essencial agir com inteligência, empatia e, principalmente, respeito, para que a família permaneça unida e equilibrada.



