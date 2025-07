O golpe é antigo, mas ainda há muitas pessoas que caem no “golpe do amor”, principalmente as mulheres. Com perfis falsos, golpistas enganam e pedem dinheiro às vítimas. O perfil das pessoas que caem nesse golpe se cruza: estáveis financeiramente e carentes de afeto.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!