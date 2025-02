No Japão, solidão leva idosas a cometerem delitos para serem presas

Solidão, pobreza e abandono familiar acabaram gerando uma situação triste e preocupante no Japão: cada dia mais, idosas lotam prisões femininas após cometerem crimes para serem detidas. O envelhecimento e a solidão são feridas expostas e de difícil solução para as autoridades, quando parte das prisioneiras escolhe continuar encarcerada para receber refeições regulares e assistência médica gratuita, além da companhia, que não tem do lado de fora.