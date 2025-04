Durante o evento "A Família ao Pé da Cruz", o professor Renato Cardoso recorreu a uma passagem do Evangelho para explicar o que é o amor. Segundo ele, o amor é algo muito maior do que o sentimento. A verdadeira demonstração está em guardar as palavras daquele que você ama.



