Prostituição e drogas: Adeline e Renato reconstruíram suas vidas com a ajuda da Terapia do Amor

Adeline e Renato viveram momentos difíceis antes de se conhecerem. Renato, em busca de um relacionamento perfeito, dedicou-se intensamente a sua ex-namorada, mas enfrentou inseguranças e recaídas no mundo das drogas devido ao passado. Já Adeline, iludida pelo sonho de um amor ideal, acabou em situações extremas, incluindo a prostituição e dois anos em cárcere privado.



A transformação veio quando ambos passaram a frequentar a Terapia do Amor, onde encontraram cura emocional e, enfim, um ao outro. Hoje, vivem uma relação baseada na confiança e no respeito mútuo.