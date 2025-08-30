Prostituição e drogas: Adeline e Renato reconstruíram suas vidas com a ajuda da Terapia do Amor
Após enfrentarem traumas e desafios, o casal encontrou nas palestras de Renato e Cristiane Cardoso um caminho para a cura e um novo começo
Adeline e Renato viveram momentos difíceis antes de se conhecerem. Renato, em busca de um relacionamento perfeito, dedicou-se intensamente a sua ex-namorada, mas enfrentou inseguranças e recaídas no mundo das drogas devido ao passado. Já Adeline, iludida pelo sonho de um amor ideal, acabou em situações extremas, incluindo a prostituição e dois anos em cárcere privado.
A transformação veio quando ambos passaram a frequentar a Terapia do Amor, onde encontraram cura emocional e, enfim, um ao outro. Hoje, vivem uma relação baseada na confiança e no respeito mútuo.
