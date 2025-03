Renato e Cristiane Cardoso questionam se o Carnaval gera alegria genuína ou fuga da vida real

Renato e Cristiane Cardoso comparam a alegria momentânea gerada pela festa com situações realmente felizes, e concluem que os prazeres do Carnaval são superficiais, circunstanciais e distantes da realidade. Até que ponto a folia traz resultados positivos para a sua vida?



