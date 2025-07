Saiba por que o judô pode proporcionar ensinamentos preciosos para as relações amorosas

O foco do lutador de judô é desequilibrar o oponente, o que se parece muito com uma briga de casal. Contudo, no tatame, paciência, respeito e perseverança impedem que o judoca perca a luta. Para além disso, nesta arte marcial, cair é a primeira coisa a ser exercitada. Você começa aprendendo a recuar, algo de grande valia na hora de evitar confusões desnecessárias.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!