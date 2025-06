Solidão a dois: quando o silêncio fala mais alto que a presença

O The Love School - Escola do Amor foi às ruas ouvir os entrevistados sobre a famosa solidão a dois. Estar em um relacionamento não é garantia de se sentir acompanhado. A chamada "solidão a dois" é mais comum do que se imagina — é quando a presença física existe, mas a conexão emocional se perdeu. Muitos casais dividem o mesmo teto, contas e rotina, mas já não dividem sentimentos, conversas ou sonhos. “Estar junto vai muito além de morar na mesma casa ou dividir as contas”, afirma Luiz Carlos, casado há 37 anos. Para ele, o segredo para evitar a solidão a dois está na parceria real: ouvir, falar, trocar ideias, respeitar o espaço do outro e, principalmente, manter o diálogo vivo. Assista!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!