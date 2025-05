Superando o orgulho: a transformação de um casamento à beira da separação

Junior e Juliane enfrentaram um casamento marcado por brigas intensas, traumas do passado e um orgulho que quase os separou. Ambos tinham infâncias difíceis e relacionamentos tóxicos que moldaram suas atitudes. Mas, ao reconhecerem seus problemas e, especialmente, ao vencerem o orgulho, começaram a fazer a mudança. Ao frequentarem as palestras da Terapia do Amor, Junior e Juliane aprenderam a superar os obstáculos e reconstruir a relação, mostrando que, com humildade e esforço, qualquer casamento pode se transformar.



