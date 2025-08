The Love School — Escola do Amor deste sábado (2) aborda o tema 'Vidas Paralelas'

Sustentar uma vida paralela dá trabalho, além de resultar em estresse, ansiedade e até mesmo depressão. Por conta disso, muitos famosos que passaram meses ou até anos escondendo segredos de seus parceiros decidiram se libertar do sigilo e revelar ao mundo as mentiras que criaram para acobertar traições e vícios. É o caso de nomes como Terry Crews, Jada Pinkett Smith, Gustavo Tubarão, Diego Grossi e David Harbour.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!