Veja regras do futebol que podem salvar o seu casamento

Manter o controle emocional, evitar reações impulsivas e antecipar os movimentos dos adversários são algumas das regras que fazem toda a diferença no futebol. Mas o que talvez você não saiba é que essas mesmas regras também podem ser aplicadas ao casamento. Assim como em um jogo, a parceria e o entrosamento entre o casal são essenciais para o sucesso de um relacionamento. O ex- goleiro e atual técnico Sérgio Guedes e o narrador Cleber Machado discutem como conhecer as regras e ter disciplina são fatores determinantes no futebol, e esses ‘segredos’ também podem ser aplicados no casamento.



