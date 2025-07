Victor confessa que se acostumou a agredir verbal e fisicamente sua parceira no início da relação

Ao abrir seu coração e compartilhar uma parte sombria de sua história com Andreza, Victor revela que, no começo da relação, se acostumou a brigar e a agir de forma agressiva, tanto verbal quanto fisicamente. Victor nunca quis se casar, mas queria ser pai. Quando conheceu Andreza, não pretendia nada sério com ela, mas começaram a se relacionar e, poucos meses depois, ela engravidou, fazendo com que eles fossem morar juntos de forma precoce e desesperada. Conforme o relato foi um período de dor, confusão e aprendizado difícil