O cantor Xororó está casado há 42 anos com Noely, e ainda declaram amor um ao outro. Já o jogador Messi e Antonella só formalizaram a união em 2017, porém, a história de amor do casal começou ainda na infância, quando se conheceram na Argentina. Confira no vídeo!