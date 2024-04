Professores falam sobre a dificuldade que casais têm em conversar sobre a relação Renato e Cristiane Cardoso conversam com os alunos Luis e Kelly, que sofreram muito com a falta de diálogo no casamento

| 13/01/2024 - 15h51 (Atualizado em 29/03/2024 - 11h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share