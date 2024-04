Veja como a Terapia do amor pode mudar seu relacionamento Palestras com Renato e Cristiane Cardoso acontecem às quintas-feiras, às 20h, no Templo de Salomão

