Diário da Melek- Dia 1

Hoje conheci a professora Zeynep. Ela é muito legal! Dei a ela minha touquinha pra esconder a cicatriz. Tomei sorvete derretido, o meu preferido!

De noite vi a professora na rua. Ela me levou pra casa dela, me deu comida e biscoitos bem gostosos. Tinha uma pena na mesa e ela me contou coisas de passarinhos.

Mas também aconteceu uma coisa muito triste...meu coelhinho morreu...e o Cengiz me fez passar o batom da mamãe. Ela ficou furiosa e os dois brigaram comigo. Ainda bem que a professora me salvou do castigo.