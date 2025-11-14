Diário da Melek- Dia 13

Hoje eu e a mamãe saímos da casa da vovó Cahide e fomos dormir num hotel. Quando chegamos, ela disse que a minha outra mãe tava lá... eu fiquei com medo, tranquei a porta e fechei as cortinas bem rápido!

Mas a mamãe me abraçou e disse que tava tudo bem. Aí ela inventou uma brincadeira pra gente ir pra casa da senhora Pateta.

Depois a gente foi no hospital e viu a senhora Pateta! O moço bravo do jornal também tava lá, mas dessa vez ele tava bonzinho. Ele até pediu desculpa e disse que queria ser meu amigo.