Diário da Melek- Dia 18
Hoje a mamãe dormiu comigo na nossa casa nova. Ela é tão linda! E falou que a gente nunca vai se separar, porque eu sou o amor da vida dela.
Na escola, a professora pediu pra desenhar uma árvore com a minha família. A tia Duru ficou triste porque ela, a tia Gamze e a vovó Cahide não estavam no desenho, mas eu só fiquei com medo de acharem que elas ajudam a gente.
E a senhora Pateta apareceu de surpresa na escola! Eu disse pra ela que vou fazer comida pra ela quando for lá em casa.